الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صفاء النجار تكشف أسماء مسلسلات رمضان المأخوذة عن نصوص أدبية

د. صفاء النجار
د. صفاء النجار

قالت الكاتبة الروائية صفاء النجار، إن مسلسلات رمضان لا تخلو كل عام من أعمال مأخوذة من نصوص أدبية.

ولفتت خلال تقديمها برنامج "أطياف" المذاع على قناة "الحياة" إلى أن هذا العام لدينا العديد من المسلسلات المأخوذة من نصوص أدبية أبرزها "عتبات البهجة"، و"جودر".

وأوضحت أن مسلسل "عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية الأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وتحمل نفس الاسم، ويقوم ببطولتها يحيى الفخراني، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مبسط أبرزها علاقة الجد بأحفاده، ومسلسل جودر مأخوذ عن حكايات ألف ليلة وليلة يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ويتناول إحدى قصص شهرزاد وشهريار في 15 حلقة. 

مسلسل “عتبات البهجة” بطولة يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، ومن تأليف: مدحت العدل، إخراج: مجدي أبو عميرة، وإنتاج: شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

صفاء النجار اطياف الحياة جودر عتبات البهجة

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