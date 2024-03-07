متى تنخفض أسعار السلع؟ متحدث الحكومة يجيب

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة، إنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة، أن تنخفض أسعار السلع.

وأضاف خلال برنامج "صناع القرار" على قناة "صدى البلد"، أنه خلال الأيام الماضية في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بدأ أسعار السلع تنخفض، وبدأ سعر الدولار في السوق الموازي ينخفض، وهو ما سينعكس على أسعار السلع.

وأردف: "سيشعر المواطن خلال الأيام القادمة بوجود فرق في الأسعار، كما أن الدولة تعمل على فرق الأسعار من خلال إتاحة زيادة المعروض من السلع من خلال المعارض".

ولفت إلى أنه سيتم الإفراج عن بضائع في الموانيء بقيمة تبلغ قرابة 2 مليار دولار وتشمل الأغذية والأدوية.