الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متى تنخفض أسعار السلع؟ متحدث الحكومة يجيب

السلع
السلع

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة، إنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة، أن تنخفض أسعار السلع.

وأضاف خلال برنامج "صناع القرار" على قناة "صدى البلد"، أنه خلال الأيام الماضية في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بدأ أسعار السلع تنخفض، وبدأ سعر الدولار في السوق الموازي ينخفض، وهو ما سينعكس على أسعار السلع.

وأردف: "سيشعر المواطن خلال الأيام القادمة بوجود فرق في الأسعار، كما أن الدولة تعمل على فرق الأسعار من خلال إتاحة زيادة المعروض من السلع من خلال المعارض".

ولفت إلى أنه سيتم الإفراج عن بضائع في الموانيء بقيمة تبلغ قرابة  2 مليار دولار وتشمل الأغذية والأدوية.

 

الحمصاني الحكومة أسعار السلع صناع القرار الموانيء الأغذية والأدوية

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