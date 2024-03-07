الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الوزراء: خروج بضائع بقيمة 77 مليون دولار اليوم من ميناء الإسكندرية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خرج اليوم من ميناء الأسكندرية بضايع بما يوازي 77 مليون دولار.

الإفراج عن السلع 

وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك أولوية لتوفير السلع الغذائية، المنتجات البترولية، الأعلاف، والأدوية.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتفعيل التعاون مع البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة للإفراج عن هذه البصائع التي تمثل أولوية للحكومة والمواطنين، حيث ترغب القيادة السياسية في خفض الأسعار مع بداية شهر رمضان المقبل.

 جذب الاستثمارات الأجنبية 

وتابع: "هناك لجنة قانونية مُشكلة لدراسة العروض الاستثمارية الأجنبية الكبرى، وهناك جدية من الدولة المصرية فى جذب الاستثمار من أجل توفير السيولة الدولارية في الخزانة المصرية".

محمد الحمصاني خفض الأسعار التعاون مع البنك المركزي الحياة اليوم الحياة متحدث الوزراء

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