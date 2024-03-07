متحدث الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار دعم جهود الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة كانت حريصة في عملية الإصلاح ومن خلال الدعم نستمر في عملية الإصلاح.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الإصلاحات الهيكلية تشمل جهود الدولة في مجال توفير العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحقيق معدل نمو مرتفع للاقتصاد، فضلًا عن استمرار برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد محمد الحمصاني أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدراته، كما أشار إلى أن قرارات رئيس الوزراء بالافراج عن البضائع في الجمارك غدًا تشمل الإفراج عن سلع غذائية ومنتجات دوائية وأعلاف، موضحًا أن السلع التي سيتم الإفراج عنها ستسهم في زيادة المعروض في الأسواق وخفض الأسعار بجانب الآليات الاخرى التي تتبعها الدولة للرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.