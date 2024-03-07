الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد سليمان يكشف سر إهداء نجلة نجيب محفوظ جزء من مقتنياته لمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

كشف الدكتور محمد سليمان مدير قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، سبب إهداء أم كلثوم نجلة الأديب الراحل نجيب محفوظ، جزء من مكتبة والدها لمكتبة الإسكندرية وليس لمتحف نجيب محفوظ. 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الكاتبة صفاء النجار، في برنامج "أطياف" المذاع على قناة "الحياة"، إن هدى نجيب محفوظ، بعدما زرات مكتبة الإسكندرية، ورأت اهتمام المكتبة بالمجموعات، فضلت أن يكون جزء من تراث نجيب محفوظ في مكتبة الإسكندرية.

ولفت إلى أنها أهدت بعض الكتب في وقت سابق للمتحف الخاص به مع بعض مقتنياته، وما تبقى من المكتبة 1500 كتاب أرسلتها لمكتية الإسكندرية.

وأوضح أنه سيتم فحص الكتب، لأن بعض لكتب قديمة ولها قيمة تاريخية، وقد تحتاج لترميم، وهناك جانب كبير من المكتبة يحتوي على روايات أجنبية، وترجمات.

أم كلثوم متحف نجيب محفوظ بمكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية اطياف الحياة

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