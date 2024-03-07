الجمعة 08 مارس 2024
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محمد عرابى لـ"أطياف": الحضارة المصرية القديمة تمثل فجر الضمير

الفنان محمد عرابي
الفنان محمد عرابي

قال الفنان محمد عرابي، عميد كلية الفنون الجميلة إن وعيه تفتّح مع نكسة 67 وكان محظوظًا بالزمن الذي نشأ فيه حيث لم تكن هناك كهرباء متوفرة وكانت الألعاب بسيطة والحالة العامة أثرت التفكير.

أضاف عرابي، خلال لقائه مع برنامج "أطياف" مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية الحياة أن الحضارة المصرية القديمة تمثل فجر الضمير، حيث تركت لنا رسالة إنسانية: "بأشوف عظمة المصري القديم ليس في الحجارة التي تركها ولا الفنون العظيمة، لكن القيم التي تركها، نريد استرداد هذه القيم التي بدأ الإنسان يفقدها".

وواصل: “التاريخ يؤكد أن مهد الحضارة وفجر الضمير نشأ في الجنوب”. 

اطياف صفاء النجار لحضارة المصرية القديمة رسالة إنسانية الفنون العظيمة

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