السيدة انتصار السيسى: المرأة المصرية أثبتت نجاحًا وكفاءة فى جميع المجالات

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، اليوم، تأكيد لمكانة المرأة المصرية بوصفها شريكا أساسيا في نهضة المجتمع وتطوره للأفضل، مدفوعة بعزيمتها وعطائها الذي لا ينضب، وقدرتها على تخطي التحديات والظروف الصعبة، ما يظهر المعدن الحقيقي والأصيل للمرأة المصرية، ويوضح حجم التضحيات التي قدمتها وما زالت تقدمها من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة.

وأضافت خلال الاحتفالية أن هذا الدور يتطلب حفظ حقوقها ومنحها الفرص المؤثرة، ما يعكس قيمتها ويصون مكانتها ويعزز دورها المجتمعي والوطني.

وأردفت: "المرأة المصرية تثبت نجاحا وكفاءة في جميع المجالات، وتمضي بقوة نحو تعزيز مكانتها في المجتمع، وتأتي ضرورة توافر كل الجهود لتمهيد الطريق للأجيال الجديدة لتحقيق أحلامهن في مستقبل أفضل خاصة في ظل وجود إرادة سياسية واعية بأهمية دور المرأة في صياغة حاضر مزدهر وكتابة تاريخ جديد مشرق لهذا الوطن العزيز".