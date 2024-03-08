الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رسالة من القلب من السيدة انتصار السيسى: عظيمات مصر عمرهم ما ينتهوا

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة من القلب لنساء مصر، وذلك خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت السيدة انتصار السيسي: "إحنا السيدات معروف عنا مشاعرنا فياضة، وعارفة إنكم تعبتم أوي، في الفترة الماضية، الظروف صعبة، والتحديات كانت أصعب، والنتيجة كانت مبهرة والسيدات أثبتوا إنهم قادرين على التحدي، الست تقدر تخلي البيت جنة أو غير ذلك".

وأردفت: "الست المصرية قدرت تتخطى الصعوبات بنجاح، وقدرت تتخطى الحالة الاقتصادية الصعبة، الأمل في بكره والأيام القادمة أفضل".

وختمت: "عظيمات مصر عمرهم ما بينتهوا موجودين في كل عصر وكل وقت، قاعدين قدامي كلهم سعيدة بيهم، دايما مع بعض في كل خير وكل سنة وأنتم طيبين جميعا، المرأة المصرية تستحق الاحتفاء بها كل يوم، كل يوم وأنت الأمل والنجاح".

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