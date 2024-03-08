الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ناقدة فنية تكشف أهمية مسلسل "الحشاشين" وعلاقته بالجماعات المتطرفة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قالت الناقدة الفنية دعاء حلمي، إن مسلسل الحشاشين، يسلط الضوء على حقبة زمنية لم يتطرق أحد إليها، وطائفة متشددة تعتبر هي المنبع والأم للحركات المتطرفة التي ظهرت بعد ذلك.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" تقديم الإعلامية رانيا هاشم على قناة "الحياة"، أن مسلسل الحشاشين حركة ذكية ولمحة ذكية، من حيث إلقاء الضوء على الجذر للجماعات المتطرفة، وسبب ظهورها، وسبب تطرفها دينيًا، والبناء الهيراركي.

وأردفت: "الناس محتاجة تشوف عمل مثل هذا".

وعن سر اختيار اسم الحشاشين، قالت دعاء إنه إلى جانب أن الاسم "تسويقي"، إلا أنه يمثل اسم الطائفة أيضًا، والتي قال البعض إن سبب تسميتهم بهذا الاسم أنهم يختبئون في حشائش الأرض من السلاجقة، وقيل إنهم كانوا يأكلون من حشائش الأرض نتيجة الفقر، ويشربون نبات القمر لتنفيذ تعليمات الزعيم حسن الصباح. 

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك النجم كريم عبدالعزيز بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

الحشاشين مسلسل الحشاشين 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 حسن الصباح الطائفة

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