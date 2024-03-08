استشهاد أم وطفليها فى قصف للاحتلال فى خان يونس

استشهدت أم واثنان من أطفالها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة القرارة في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك وفقًا لعاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 9 شهداء، بينهم 3 أطفال جراء غارات نفذها طيران الاحـتلال الإسرائيلي على منزلين في رفح جنوبي غزة منذ فجر اليوم.

وقال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، والقصف باستخدام المدفعيات أو قصف الطيران للتوغل والتقدم في المناطق الشمالية والجنوبية، ليزداد عدد الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء، للتفاصيل اضغط هنا.