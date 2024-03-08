الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشهاد أم وطفليها فى قصف للاحتلال فى خان يونس

غزة
غزة

استشهدت أم واثنان من أطفالها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة القرارة في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك وفقًا لعاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 9 شهداء، بينهم 3 أطفال جراء غارات نفذها طيران الاحـتلال الإسرائيلي على منزلين في رفح جنوبي غزة منذ فجر اليوم.

مراسل القاهرة الإخبارية: القصف المدفعى والمجازر فى غزة لا تتوقف

وقال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، والقصف باستخدام المدفعيات أو قصف الطيران للتوغل والتقدم في المناطق الشمالية والجنوبية، ليزداد عدد الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء، للتفاصيل اضغط هنا.

غزة القاهرة الإخبارية خان يونس قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

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