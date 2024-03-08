الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كرم جبر: صفقة رأس الحكمة حفزت الكثير من الدول للاستثمار في مصر

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن صفقة "رأس الحكمة" فتحت شهية الكثير من الدول للاستثمار في مصر.

وأضاف “جبر” خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن الاستثمارات قادمة إلى مصر، ولكن الدولة لا تعلن عنها إلا إذا تم توقيع الاتفاق، موضحا: “الناس صعبان عليها أن الدولار سعره انخفض”.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر: “أزمة الدولار لا تعني جموع الناس.. احنا لا نتعامل بدولار ولا عندنا الفكرة.. ولكن الناس مهتمة به لتأثيره على الحياة العامة”.

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