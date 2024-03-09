السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجنرال الذهبى.. سبب احتفال مصر بيوم الشهيد فى 9 مارس

الفريق أول عبدالمنعم
الفريق أول عبدالمنعم رياض

تحتفل مصر، اليوم، في 9 مارس بذكرى يوم الشهيد، وهو بمثابة تقدير للشهداء المصريين الذين قدموا حياتهم فداءً لوطنهم العزيز وللحفاظ على تراب مصر وشعبها.

ويوم الشهيد يوم تاريخي لشعب مصر احتفالًا بالأبطال المصريين، وأبرزهم الفريق عبدالمنعم محمد رياض عبدالله، الذي قدم حياته فداءً لمصر، وتم تسمية "يوم الشهيد" تكريمًا لاستشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وابن قرية سبرباى بمركز طنطا بمحافظة الغربية، على الجبهة وسط جنوده.

txt

برلمانى: "يوم الشهيد" سيظل علامة فارقة فى تاريخ القوات المسلحة

تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض

أما عن تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، ففى يوم 9 مارس 1969 قرر«رياض» أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى عن قرب نتائج المعركة، وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدمًا، حيث انهالت نيران القوات الإسرائيلية فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده، وانفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة، وتوفي متأثرًا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

في يوم الشهيد.. تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض

وقام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتكريم «الشهيد» بمنحه رتبة فريق أول ووسام «نجمة الشرف العسكرية»، وهو أرفع وسام عسكري في مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر، وذلك تزامنًا مع استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في يوم 9 مارس، تكريمًا له لما قدمة لخدمة الوطن.

في يوم الشهيد.. تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض

ولد الفريق عبدالمنعم محمد رياض عبدالله في 22 أكتوبر 1919، وهو أول قائد عسكري مصري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كما شغل من قبل منصب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة المصرية، وعُيّن عام 1964 رئيسًا لأركان القيادة العربية الموحدة، وفي حرب 1967 عُيّن قائدًا عامًا للجبهة الأردنية.

يوم الشهيد ذكرى يوم الشهيد الفريق عبد المنعم محمد رياض استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض الفريق أول عبدالمنعم رياض

مواد متعلقة

أعراض مشابهة للإنفلونزا.. ما لا تعرفه عن حمى الببغاء؟

أخبار فاتتك|إسرائيل تدرس تسليح مدنيين فى غزة.. وشيكابالا يُثير الجدل مجددًا

قنوات عرض أول حلقة من مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل حق عرب

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل وموعد عرض مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في محافظات مصر

الأكثر قراءة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاي متكلمتوش في حرمانية هذا السلوك"

الرئيس: ما عاتبتش حد فى أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

الرئيس: مفيش دولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان