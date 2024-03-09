الجنرال الذهبى.. سبب احتفال مصر بيوم الشهيد فى 9 مارس

تحتفل مصر، اليوم، في 9 مارس بذكرى يوم الشهيد، وهو بمثابة تقدير للشهداء المصريين الذين قدموا حياتهم فداءً لوطنهم العزيز وللحفاظ على تراب مصر وشعبها.

ويوم الشهيد يوم تاريخي لشعب مصر احتفالًا بالأبطال المصريين، وأبرزهم الفريق عبدالمنعم محمد رياض عبدالله، الذي قدم حياته فداءً لمصر، وتم تسمية "يوم الشهيد" تكريمًا لاستشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وابن قرية سبرباى بمركز طنطا بمحافظة الغربية، على الجبهة وسط جنوده.

تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض

أما عن تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، ففى يوم 9 مارس 1969 قرر«رياض» أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى عن قرب نتائج المعركة، وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدمًا، حيث انهالت نيران القوات الإسرائيلية فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده، وانفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة، وتوفي متأثرًا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

في يوم الشهيد.. تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض

وقام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتكريم «الشهيد» بمنحه رتبة فريق أول ووسام «نجمة الشرف العسكرية»، وهو أرفع وسام عسكري في مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر، وذلك تزامنًا مع استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في يوم 9 مارس، تكريمًا له لما قدمة لخدمة الوطن.

في يوم الشهيد.. تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض

ولد الفريق عبدالمنعم محمد رياض عبدالله في 22 أكتوبر 1919، وهو أول قائد عسكري مصري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كما شغل من قبل منصب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة المصرية، وعُيّن عام 1964 رئيسًا لأركان القيادة العربية الموحدة، وفي حرب 1967 عُيّن قائدًا عامًا للجبهة الأردنية.