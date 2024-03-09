السبت 09 مارس 2024
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سياسي

برلمانى: "يوم الشهيد" سيظل علامة فارقة فى تاريخ القوات المسلحة

النائب إبراهيم الديب
النائب إبراهيم الديب

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب: إن يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام؛ سيظل علامة فارقة في تاريخ القوات المسلحة، ومن الأيام الخالدة في تاريخ الدولة، كما سيظل ملهما للأجيال المقبلة، نستمد منه معنى التضحية والفداء من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدرات الدولة وحماية السيادة المصرية، خاصة أن القوات المسلحة ستظل صمام الأمان للمنطقة بالكامل.

وأوضح "الديب"، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على المشاركة سنويا فى الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة يحمل العديد من الرسائل، إيمانًا وتقديرًا بالتضحيات العظيمة التي بذلها هؤلاء الرجال البواسل من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه، إضافة إلى أن أبناء هؤلاء الأبطال سيظلوا فى عيون الدولة في محاولة لرد ولو جزء يسير من الجميل الذي قدمه ذويهم الأبطال من أجل رفعة الوطن.

بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة

وأضاف أن بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة الباسلة ستظل عالقة في أذهان كل المصريين على مر التاريخ، إذا كنا نحتفل بذكرى غالية على قلوبنا وهي يوم الشهيد، والبطولات التي شهدتها مصر في مواجهة الاحتلال، فعلينا أيضا أن نتذكر شهداء وأبطال القوات المسلحة الذي ضحوا بأرواحهم في مواجهة الإرهاب الداخلي، والدور العظيم الذى قاموا به للقضاء على هذا الإرهاب لننعم بالأمن والآمان".

 

وهنأ النائب إبراهيم الديب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد، متابعًا:"لولا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم لم يكن هناك وطن من الأساس كما هو موجود في بعض الدول المجاورة في الإقليم، فهناك أرواح عشقت الموت كى تهب أوطانها الحياة، وضحت بأغلى ما تملك من أجل أن شمس الوطن مشرقة".

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