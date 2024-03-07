الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

لجنة السياحة والآثار بـ"الشيوخ" تثمن دور الحكومة فى ترميم المسجد المحلى بالبحيرة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تهنئ لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، التي يرأسها د. محمود مسلم، أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على افتتاح المسجد المحلي، وذلك بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، إذ استغرق الترميم 15 عامًا، وبلغت تكلفة ترميمه وصيانته 105 ملايين جنيه، تحملت فيها وزارة الأوقاف 64.8 مليون جنيه، ووزارة السياحة والآثار 40 مليون جنيه.


وتثمن اللجنة دور كل من وزارتي الأوقاف والسياحة، في مراحل العمل منذ بدء الترميم وحتى الانتهاء من المسجد وافتتاحه، إذ يعتبر أفضل هدية قبل أيام من شهر رمضان المعظم لأهالي رشيد، لما له من قيمة وجدانية وروحانية كبيرة لديهم، حيث يعد أحد أهم المساجد الأثرية من العصر العثماني.


وتتوجه اللجنة بالشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة، ود. مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الاستجابة لطلبات نواب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم المسجد وسرعة افتتاحه، بعد أن قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مدينة رشيد العام الماضي.

واستمعت إلى مطالب الأهالي وشكواهم من تأخر أعمال الترميم، وعلى الفور عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة ومحافظ البحيرة، وناشدتهم بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات جادة للانتهاء من المشروع.

كما تشكر اللجنة جهود نواب مجلس الشيوخ بالبحيرة في هذا الموضوع، وهم: محمد البنا، أمين الصيرفي، أحمد قرقورة، وجيه سنبل.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار مجلس الشيوخ محمود مسلم محافظة البحيرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف احمد عيسى وزير السياحة

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