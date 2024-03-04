الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"ثقافة الشيوخ" توافق على اقتراح بمنح تخفيضات للطلبة بالمتاحف يومى الجمعة والسبت

لجنة الثقافة والسياحة
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت.


واستعرض النائب محمود القط، الاقتراح خلال اجتماع اللجنة، والذى يطالب فيه بإتاحة التخفيضات للطلاب وكبار السن في المتاحف أثناء عطلة نهاية الأسبوع، مما يحفز زيارة العائلات للمتاحف.

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واستجابت الحكومة للمقترح، وأكدت أنها ستسمح بالتخفيض أثناء عطلة نهاية الأسبوع في المتاحف ما عدا المتاحف ذات الطابع الخاص ستدرس أن يكون التخفيض مقتصرا على الزيارات الفردية وليست الرحلات.


وثمنت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، استجابة الحكومة، ووافقت على الاقتراح برغبة.

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