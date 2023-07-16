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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

العقار
العقار

شهدت مدينة رشيد في محافظة البحيرة، صباح الأحد، انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين.

أسفر ذلك عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط مبنى مكون من 8 طوابق شارع الوسطاني بمركز رشيد وتم الانتقال السريع إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وهم: "محمد. س. ع"، الذي يبلغ من العمر 5 سنوات ويقيم في مدينة رشيد، يشتبه في إصابته بما بعد الارتجاج، بينما تعاني "سالى. ف. ع"، التي تبلغ من العمر 30 سنة وتقيم في رشيد، من اضطراب في درجة الوعي.

ويعاني "محمد. س. م"، الذي يبلغ من العمر 11 سنة، من كسر في الزراع اليسرى، بينما تشتبه "سعيدة. ح. ح"، التي تبلغ من العمر 67 سنة وتقيم في رشيد، بإصابتها بما بعد الارتجاج. 

أما "شيماء. ع. ف"، التي تبلغ من العمر 18 سنة وتقيم في رشيد، فقد تعرضت لكدمات وسحجات في جسدها، بينما يعاني "محمد. م. ر"، الذي يبلغ من العمر 16 سنة ويقيم في رشيد، من جروح متفرقة في جسده. 

ويشتبه "إبراهيم. م. ا"، الذي يبلغ من العمر 30 سنة ويقيم في رشيد، بكسر في قدمه اليسرى، كذلك يشتبه "أحمد. م. س" الذي يبلغ من العمر 16 سنة ويقيم في رشيد بكسر في قدمه اليسرى. 

وتجرى حاليًا الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المصابين. وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وتم فصل جميع الخدمات عن العقار، كما تم عمل كردون أمنى بمحيط المنزل المنهار وجار رفع الأنقاض والبحث عن أشخاص آخرين.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وأسباب وقوع الانهيار.

أجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات الأجهزة الأمنية ب اضطراب إصابة 8 أشخاص

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