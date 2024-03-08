الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

غدا.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المالية العامة الموحد

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته العامة غدا السبت، حيث يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

تحسين مؤشرات أداء المالية العامة 

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

 وتضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة

كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع القانون المالية العامة الموحد قانون المالية

مواد متعلقة

رئيس حقوق الإنسان: الإفراج الفورى للبضائع من الموانئ يكفل تحقيق التوازن فى الأسعار

علاء عابد يثمن نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس بالإفراج عن البضائع

لجنة السياحة والآثار بـ"الشيوخ" تثمن دور الحكومة فى ترميم المسجد المحلى بالبحيرة

مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

بعد 14 شهرًا.. اللجنة الفرعية تنتهى من إعداد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قيادي بحزب المؤتمر: التسعير العادل للجنيه ضربة قاضية للسوق السوداء

أيمن محسب: قرار البنك المركزي يساهم في كبح التضخم واستقرار السوق

اقتصادية النواب: قرارات البنك المركزى تقضى على السوق الموازية للصرف الأجنبى

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

أخبار فاتتك| موعد نهائي كأس مصر بين الأهلى والزمالك.. وأسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2024 فى البنوك

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة 8-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا