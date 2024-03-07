علاء عابد يثمن نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس بالإفراج عن البضائع

أشاد النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والدكتور علي المصيلحي وزير التموين ومرافقيهم، مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء، والجاري الإفراج عنها حاليًا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع.

سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ

كما أشاد عابد في تصريحاته اليوم، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي التى أكد فيها أن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن تكليفات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب لتوفير جميع السلع وبأسعار مناسبة للمواطنين قبيل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة.

تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع

وأعلن النائب علاء عابد عن اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء بما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات وأن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، مشيدًا بنجاح الحكومة في الإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها الـ12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي حتى الآن، خاصة أن الأيام القليلة الماضية شهدت عقب زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة.

زيادة معدلات الإفراج الجمركي

كما أشاد النائب علاء عابد بحرص الحكومة على زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي، موجهًا التحية لرجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على جهودهم الكبيرة على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، من صفقة "رأس الحكمة".

وأعرب النائب علاء عابد عن ثقته التامة في أن هذا التوجه المحمود من الدولة بمختلف مؤسساتها سيكون له دوره في تحقيق الاستقرار في الأسعار وتوفير مختلف السلع وعودة دوران مختلف المصانع للإنتاج بعد توفير المواد الخام التي كانت مخزنة داخل الموانئ، مطالبًا الحكومة بالاستمرار في اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة للرقابة على الأسواق والأسعار.

كما أكد عابد أن ما تشهده مصر من تحول كبير في السياسة الاقتصادية والاستثمارية سينعكس على المواطن في إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل وكذلك انخفاض أسعار السلع.