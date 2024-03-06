الأربعاء 06 مارس 2024
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سياسي

برلماني: التسعير العادل للجنيه خطوة هامة لدمج الاقتصاد المصري بـ"العالمي"

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة  النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن قرار البنك المركزيبالتسعير العادل للجنيه، وزيادة الفائدة بنسبة 6%، يُعدّ خطوةً هامّةً على طريق تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي.

 

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وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية علاوة على تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة.

 

وتابع رئيس نقل النواب، أن الحكومة ستعمل على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق حياة كريمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

 

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن القرار يسهم أيضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة.

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ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن هذا القرار يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

 

وأضاف النائب علاء عابد، أن التسعير العادل للجنيه سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

 

وكان البنك المركزي أكد  التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأعلن التسعير العادل للجنيه.

 

رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد تحرير سعر الصرف البنك المركزي صرف الجنية مقابل الدولار الاقتصاد المصرى

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