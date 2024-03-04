"المؤتمر": توجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع من الموانئ خطوة لتعزيز الاقتصاد

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بالخطة الحكومية التى أعلنها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، والتى أكد فيها أن الإفراج عن البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج سيتم بشكل مدار ومحكوم وفقًا لتحليل أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات حتى أمس، بجانب تصنيفها بحسب الأولوية ومن خلال توافق بين جميع الأطراف المعنية سواء من الوزارات ذات الصلة وكذلك البنك المركزي، واصفا التوجيهات بأنها خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.



وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن التوجيهات الرئاسية ستساهم أيضا في تحقيق توازن الأسعار وانخفاضها كما أنها ستؤدي إلى انفراجة كبيرة في حركة البضائع خاصة مستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة في ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، التي مكنت الحكومة من توفير التمويل اللازم من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية وهو ما يسهم في مرونة حركة الأسواق وانخفاض الأسعار.

وأضاف: التوجيهات الرئاسية بشأن الإفراج عن السلع الغذائية تحمل رسالة طمأنة للمواطنين من خلال المساهمة في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية، لا سيما مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، ووجودها بوفرة في الأسواق بمعارض أهلا رمضان، ستساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، حيث يمكن للمستهلكين الاستفادة من انخفاض الأسعار وتوفر المزيد من السلع والخدمات كما يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من زيادة العرض لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي أكبر وتحقيق تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي لمصر وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وبالتالي، يمكن تحقيق نمو اقتصادي قوي واستقرار اقتصادي يعود بالفائدة على الجميع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بما يحقق الهدف الرئاسى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مؤكدا ثقته التامة فى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات.