الإثنين 26 فبراير 2024
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سياسي

برلماني: خطة الإفراج الجمركي التدريجى عن السلع انعكاس سريع لصفقة "رأس الحكمة"

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالافراج الفوري عن السلع الموجودة في الجمارك، قائلا: “توقيع مشروع رأس الحكمة تداعياته الإيجابية ستظهر على السوق قريبًا”.

ونوه “محسن” في تصريحات له اليوم الاثنين، إلى اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية الموجودة بالجمارك، وبحث توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وخصوصا القمح، الزيت، الألبان "البودرة".

ولفت “محسن” إلى تأكيد محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع على وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

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وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الافراج عن السلع والبضائع الموجودة بالجمارك، سينعكس بشكل إيحابي وتنخفض اسعارها الحالية خصوصا وأن هناك تقارير تتحدث أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

واختتم النائب احمد محسن، أن صفقة مشروع رأس الحكمة انعكست إيجابيا على مصر بعد يومين فقط من توقيعها رسميا. فهناك انخفاض في سعر الدولار في السوق الموازي وسعر الذهب، وسيحدث انخفاض حقيقي وملموس في باقي أسعار الأساسية، ونسب التضخم، مشددا أن مصر استطاعت أن تقهر الأزمة الاقتصادية بصفقة رأس الحكمة بتوجيهات السيسي.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ الدكتور مصطفى مدبولي الأزمة الاقتصادية رأس الحكمة رئيس الوزراء

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