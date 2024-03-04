الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حزب الجيل: توجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع تبشر بانفراجة فى الأسعار

الإفراج عن البضائع
الإفراج عن البضائع بالموانئ

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أهمية التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن تلك التوجيهات سوف تحدث انفراجة في الأسواق وانخفاض مؤشر الأسعار.

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دلالة التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ فى هذا التوقيت (فيديو)

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تحرك عاجل بالإفراج عن البضائع بالموانئ

ونوه "قاسم"- في تصريحات صحفية اليوم- بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تهيئة العوامل المساعدة على توافر السلع في الأسواق بنسبة جيدة لتلبية احتياجات المستهلكين التي من المتوقع تزايدها مع دخول شهر رمضان الكريم، وهو ما كان يتطلب تحركًا عاجلًا بالإفراج عن البضائع بالموانئ، بما يسهم في توازن الأسعار وانخفاضها على المدى القصير.

وأشار إلى أن ذلك يجب أن يتواكب معه تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة في ظل احتكار التجار للسلع والمغالاة أيضًا، لافتًا إلى أن دور الأجهزة الرقابية يجب أن يظهر في هذا التوقيت الدقيق من أجل استقرار الأسواق في ظل توافر المنتجات وقرار الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع.

ولفت إلى هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، والذي كان من المفترض أن تهبط معه الأسعار للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، لكن التجار لم يلتزموا بذلك، وهنا يجب أن تفعل أجهزة الدولة أدواتها الرقابية ومتابعة حركة الأسواق وفقًا لقوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار. 

أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي حزب الجيل الديمقراطي الموانئ البنك المركزي السلع الغذائية والأدوية

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