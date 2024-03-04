الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

متحدث الحكومة لـ"الدستور": السلع الأساسية المقرر الإفراج عنها تقدر بـ 2 مليار دولار

خلال اجتماع اليوم
خلال اجتماع اليوم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI.

وبحسب بيان المجلس، تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.

بدوره، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إن السلع الأساسية التي أشار إليها رئيس الوزراء فى البيان الصادر تقدر بحوالي 2 مليار دولار، وسيتم الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة.

حضر الاجتماع الذي انعقد، قبل قليل، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

الأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج

وفي مُستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية منظومة الشحن الم سبق ACI

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