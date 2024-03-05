الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

«المؤتمر»: ضبط الأسعار أولوية خلال الفترة المقبلة و3 قرارات تسهم فى حل الأزمة

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ضبط الأسعار ملف يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة فى الشارع المصرى، خاصة بعد حالة الارتفاع الجنونى للأسعار دون ضوابط، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت حزمة من القرارات من شأنها أن تؤدى لانخفاض أو استقرار الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

txt

بعد التخفيض.. أسعار الأرز وزيت الطعام بمعارض أهلا رمضان

معارض “أهلًا رمضان” خطوة لخفض الأسعار 

وأوضح نائب رئيس المؤتمر، أن معارض أهلا رمضان قد تكون خطوة لخفض الأسعار، خاصة أن الأمر قائم على العرض والطلب، شريطة أن يتم توفير السلع الاستراتيجية الأساسية فى المعارض على مستوى الجهورية، إضافة إلى قرار على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 5 لسنة 2024 بشأن كتابة السعر على المنتجات الغذائية "زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض، واللبن"، وذلك في إطار موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023.

txt

متحدث الوزراء: الأولوية لهذه السلع للإفراج عنها من الموانئ

الاإفراج الفوري عن البضائع 

وتابع السعيد غنيم: "الإفراج الفورى عن البضائع فى الموانئ من القرارات الجادة أيضا وتسهم بقوة فى خفض الأسعار، ومن قبل خلال الأيام القليلة الماضية صفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى القضاء على السوق السوداء ولو بشكل تدريجى، إضافة إلى توفير العملة الصعبة لدعم الاقتصاد والاستثمار المصرى بقوة، وتشجيع المستثمرين على استغلال الموارد التى تمتلكها الدولة المصرية، ومن ثم الصفقة ستكون بداية للعديد من الصفقات المقبلة التى سيكون لها دور كبير فى إنعاش الخزينة العامة للدولة بالنقد الأجنبى.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع في الموانئ خاصة السلع الغذائية والأدوية.

الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفراج الجمركي عن البضائع اهلا رمضان ضبط الاسعار

الأكثر قراءة

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بيني جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا