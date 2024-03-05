«المؤتمر»: ضبط الأسعار أولوية خلال الفترة المقبلة و3 قرارات تسهم فى حل الأزمة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ضبط الأسعار ملف يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة فى الشارع المصرى، خاصة بعد حالة الارتفاع الجنونى للأسعار دون ضوابط، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت حزمة من القرارات من شأنها أن تؤدى لانخفاض أو استقرار الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

معارض “أهلًا رمضان” خطوة لخفض الأسعار

وأوضح نائب رئيس المؤتمر، أن معارض أهلا رمضان قد تكون خطوة لخفض الأسعار، خاصة أن الأمر قائم على العرض والطلب، شريطة أن يتم توفير السلع الاستراتيجية الأساسية فى المعارض على مستوى الجهورية، إضافة إلى قرار على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 5 لسنة 2024 بشأن كتابة السعر على المنتجات الغذائية "زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض، واللبن"، وذلك في إطار موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023.

الاإفراج الفوري عن البضائع

وتابع السعيد غنيم: "الإفراج الفورى عن البضائع فى الموانئ من القرارات الجادة أيضا وتسهم بقوة فى خفض الأسعار، ومن قبل خلال الأيام القليلة الماضية صفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى القضاء على السوق السوداء ولو بشكل تدريجى، إضافة إلى توفير العملة الصعبة لدعم الاقتصاد والاستثمار المصرى بقوة، وتشجيع المستثمرين على استغلال الموارد التى تمتلكها الدولة المصرية، ومن ثم الصفقة ستكون بداية للعديد من الصفقات المقبلة التى سيكون لها دور كبير فى إنعاش الخزينة العامة للدولة بالنقد الأجنبى.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع في الموانئ خاصة السلع الغذائية والأدوية.