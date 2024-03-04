بعد التخفيض.. أسعار الأرز وزيت الطعام بمعارض أهلا رمضان

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار مد معارض اهلا رمضان بكافة السلع الغذائية طوال فترة إقامة المعارض مع تخفيض سعر كيلو الأرز إلى 29 جنيها نسبة كسر 3% بدلا من 31 جنيها، وزيت الطعام زنة 1 لتر بسعر 70 جنيها بدلا من 98 جنيها.

السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءً بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

كما أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على توافر كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة سواء من خلال معارض اهلا رمضان بالمحافظات المختلفة او منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلا:" بطمأن المواطنين بتوفير جميع السلع للمواطنين وبكميات كبيرة"

تنظيم معارض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات بخصومات تصل إلى 30%

و أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يتم إقامته على مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحا لعدد من الشركات والجهات المشاركة، وهي: الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان بوزارة الداخلية، وكبرى شركات القطاع الخاص، التي تقدم السلع الأساسية وتشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى.