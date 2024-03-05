الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

ميرفت عازر تطالب بالتوسع فى إقامة معارض "أهلًا رمضان"

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر

أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية إقامة معارض "أهلًا رمضان"، لتلبية احتياجات المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنها تساعد كثيرًا في توفير السلع الاستراتيجية الأساسية في ظل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار التي شهدناه خلال الشهور الماضية.

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أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

ضبط الأسعار 

وأوضحت "عازر" في تصريح لها، اليوم، أن إقامة معارض "أهلًا رمضان" تسهم فى ضبط الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار من خلال توفير السلع بأسعار تناسب المواطنين وخاصة محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم، حيث يتزايد الطلب والإقبال على شراء السلع مع قرب حلول شهر رمضان، مشيدة بجهود القيادة السياسية والحكومة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم.

وتطالب بضرورة التوسع في إقامة معارض أهلًا رمضان في المدن والمحافظات المختلفة
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة التوسع في إقامة معارض أهلًا رمضان في كافة المدن والمراكز بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وعدم اقتصارها على أماكن محددة، وضخ كميات أكثر من السلع الاستراتيجية بما يتناسب مع احتياجات الأسر، واستمرار إقامة المعارض طول الشهر الكريم وليس لأيام محددة.

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بعد التخفيض.. أسعار الأرز وزيت الطعام بمعارض أهلا رمضان

تشديد الرقابة على الأسواق 

وأكدت النائبة ميرفت عازر ضرورة إحكام الرقابة وتشديدها من جانب مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بضرورة الرقابة الفعالة من قِبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة لمنع احتكار السلع الغذائية والتلاعب بها من قبل التجار ومحتكري السلع.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار إقامة معارض أهلًا رمضان بكافة محافظات الجمهورية، وذلك قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى الشوادر السلعية التي تقام في المناطق الأكثر احتياجًا بكافة المراكز والقرى بمحافظات الجمهورية، بتخفيضات على كافة السلع المطروحة للمستهلكين بنسب تصل إلى 30%.

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