الثلاثاء 05 مارس 2024
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سياسي

قانونية "مستقبل وطن": الإفراج عن البضائع يضمن تحقيق توازن الأسعار قبل رمضان

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبداللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية حريصة على دعم الفئات البسيطة، وذلك من خلال عدد من القرارات الهامة، ولعل آخرها توجيهات الرئيس بالإفراج الفورى عن عدد من البضائع، وهذا بدوره يسهم فى خفض الأسعار قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

تخفيض الأسعار 

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن بالتوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ، وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مضيفًا: هذه التوجيهات الغرض منها فى المقام الأول المساهمة بقوة فى تحقيق توازن الأسعار، بما يسهم في تخفيضها.

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دعم القطاعات الإنتاجية 

وأشار المستشار شعبان رأفت عبداللطيف إلى أن هذه التوجيهات تأتي بالتزامن مع استمرار الدولة فى إجراءاتها الإصلاحية، ودعم قطاع الصناعة بهدف زيادة الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي، وهذا الأمر ظل لسنوات طويلة من المطالب، خاصة أن هذه القطاعات تعد عصب الاقتصاد المصرى، خاصة بعد تأهيل البنية التحتية أصبحت مؤهلة بالشكل اللازم لاستيعاب أكبر قدر من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

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توفير حياة كريمة للمواطنين 

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن هذه القرارات بالإضافة لحزمة القوانين والقرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالأمس القريب مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، وكان الغرض منها جميعًا توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف شرائحهم على مستوى الجمهورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم.

ووجّه الرئيس السيسي، أمس، بسرعة تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العالم الحالي، كما تابع موقف الإفراج الجمركي عن البضائع. 

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف حزب مستقبل وطن الإفراج عن البضائع الجمرك الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيض الأسعار الحماية الاجتماعية

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