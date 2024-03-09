مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة من مسلسل الحشاشين

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أول حلقة من مسلسل الحشاشين المقرر عرضة على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويبحث محبين النجم كريم عبدالعزيز عن موعد أول حلقة من مسلسل الحشاشين الذي يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى قنوات المتحدة، والمنصات الإلكترونية التابعة لها، وهو يعتبر أضخم إنتاج فني في موسم دراما رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة DMC في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الأولى من مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز يوم 11 مارس 2024 المقبل، وهو الموافق 1 رمضان 1445، لكن إلى الآن لم تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين" على القنوات التابعة لها، إذ إنه من المقرر أن يعرض المسلسل على DMC في رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.



قصة مسلسل الحشاشين

ينتمي الحشاشين إلى الدراما التاريخية إذ أنه من أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا وذلك ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه واستايل الفنانات المشاركات في ذلك العمل الفني الضخم خلال رمضان.

وتدور قصة المسلسل حول مؤسس طائفة الحشاشين "حسن ابن الصباح"، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، و"الصباح" هو مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ، والتي وصفت بأنها قد أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهي طائفة "الحشاشين".



أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك النجم كريم عبدالعزيز بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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