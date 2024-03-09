السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة من مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أول حلقة من مسلسل الحشاشين المقرر عرضة على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويبحث محبين النجم كريم عبدالعزيز عن موعد أول حلقة من مسلسل الحشاشين الذي يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى قنوات المتحدة، والمنصات الإلكترونية التابعة لها، وهو يعتبر أضخم إنتاج فني في موسم دراما رمضان 2024.

txt

ناقدة فنية تكشف أهمية مسلسل "الحشاشين" وعلاقته بالجماعات المتطرفة

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة DMC في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الأولى من مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز يوم 11 مارس 2024 المقبل، وهو الموافق 1 رمضان 1445، لكن إلى الآن لم تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين" على القنوات التابعة لها، إذ إنه من المقرر أن يعرض المسلسل على DMC في رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.


قصة مسلسل الحشاشين

ينتمي الحشاشين إلى الدراما التاريخية إذ أنه من أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا وذلك ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك  المستخدمة فيه واستايل الفنانات المشاركات في ذلك العمل الفني الضخم خلال رمضان.

وتدور قصة المسلسل حول مؤسس طائفة الحشاشين "حسن ابن الصباح"، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، و"الصباح" هو مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ، والتي وصفت بأنها قد أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهي طائفة "الحشاشين".

txt

كواليس تسجيل نوال الكويتية تتر مسلسل "صيد العقارب" (فيديو)

txt

تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان في رمضان


أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك النجم كريم عبدالعزيز بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

 

اقرأ أيضا 

المخرج بيتر ميمى يعلن انتهاء تصوير مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

أعراض مشابهة للإنفلونزا.. ما لا تعرفه عن حمى الببغاء؟

أخبار فاتتك|إسرائيل تدرس تسليح مدنيين فى غزة.. وشيكابالا يُثير الجدل مجددًا

قنوات عرض أول حلقة من مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل حق عرب

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل وموعد عرض مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في محافظات مصر

الأكثر قراءة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاي متكلمتوش في حرمانية هذا السلوك"

الرئيس: ما عاتبتش حد فى أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

وصول المتهم بقتل 3 مصريين في قطر إلى محكمة الجنايات بالعباسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان