الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

المخرج بيتر ميمى يعلن انتهاء تصوير مسلسل الحشاشين

الحشاشين
الحشاشين

أعلن المخرج  بيتر ميمي، مخرج مسلسل الحشاشين، عن الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل، ليعرض ضمن دراما رمضان 2024، من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، والمقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل “الحشاشين”

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الأولى من مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز يوم 11 مارس 2024، وهو الموافق 1 رمضان 1445، ولكن إلى الآن لم تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين" على القنوات التابعة لها.

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ومسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز، يعتبر أحد أبرز مسلسلات الإثارة في دراما رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى قنوات المتحدة، والمنصات الإلكترونية التابعة لها، وهو يعتبر أضخم إنتاج فني في موسم دراما رمضان 2024.

القنوات العارضة لمسلسل "الحشاشين"

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة DMC في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل "الحشاشين"

أما عن قصة مسلسل "الحشاشين" فهى تدور حول مؤسس طائفة الحشاشين "حسن الصباح"، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، و"الصباح" هو مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ، والتي وصفت بأنها قد أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهي طائفة "الحشاشين" والمسلسل يعد عملًا تاريخيًا مأخوذًا عن أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل “الحشاشين”

ويشارك النجم كريم عبدالعزيز بطولة مسلسل "الحشاشين" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيقولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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