مسلسلات رمضان 2024| عابد عناني ينتهي من تصوير الحشاشين ويواصل جودر ومحارب (خاص)

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم عابد عناني، إذ يشارك فى السباق الدرامي الرمضاني 2024، بثلاثة أعمال دفعة واحدة تعرض حصريا على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى مقدمتهم الملحمة الدرامية المنتظرة الحشاشين، الذى يشارك فى بطولته أمام النجم كريم عبدالعزيز.

عابد عناني يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مشاركته في "الحشاشين" و"جودر" و"محارب"

فى سياق متصل، أكد "عناني" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه انتهى من تصوير دوره فى أحداث مسلسل الحشاشين، وعلى الرغم من انه يظهر خلال بدور ضيف شرف، إلا انه يعتبره محطة فارقة فى مشواره الفني لثقل الملحمة الدرامية.

وتنطلق أولى حلقات مسلسل الحشاشين، يوم الإثنين المقبل مع بداية الشهر الكريم، ويعرض حصريا على شبكة قنوات DMC بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويتناول المسلسل قصة "الحشاشين" أو "الحشيشية"، وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

ويشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

عابد عناني يقترب على الانتهاء من تصوير جودر ومحارب

وأضاف "عناني" أنه اقترب على الانتهاء من تصوير أحداث مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"، بقيادة المخرج إسلام خيرى، ولم يتبق له سوى حوالى 20% من إجمالى العمل، مؤكدا أنه يقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة تماما عن كل ما قدمه من قبل.

"جودر - ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، وترصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

أحداث وأبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ويعرض جودر حصريًا على شبكة قنوات ON، ومنصة WATCH IT الرقمية، وهو مأخوذ من حكايات «ألف ليلة وليلة»، وأجرى الكاتب أنور عبدالمغيث المعالجة الدرامية، وكتب السيناريو والحوار له.

ويشارك فى العمل نخبة كبيرة من الفنانين، منهم نور اللبنانية، وليد فواز، ياسمين رئيس، عابد عنانى، عبدالعزيز مخيون، ياسر الطوبجى، مجدى فكرى، تارا عماد، محمود البزاوى، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد على رزق، أيتن عامر، محمد التاجى، أحمد بدير، أحمد فتحى، عايدة رياض، هنادى مهنا، وجيهان الشماشرجى، وإخراج إسلام خيرى.

ومن جهة أخرى، ينتهى عابد عناني، من تصوير مشاهده فى أحداث مسلسل محارب، أمام النجم حسن الرداد، خلال أيام، ويجسد خلاله شخصية من عائلة المحاربة، وهو شخصية محورية خلال الأحداث، معربا عن سعادته بالتعاون الأول مع الرداد، والمخرجة شيرين عادل.

تفاصيل أحداث وأبطال مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل "محارب" في إطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مسلسل محارب، يشارك خلاله مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج شيرين عادل.