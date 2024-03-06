الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| رشوان توفيق يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى جودر

رشوان توفيق فى جودر
رشوان توفيق فى جودر

أكد الفنان القدير رشوان توفيق أنه انتهى من تصوير دوره فى أحداث مسلسل جودر ـ ألف ليلة وليلة، والذى يشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، ويدخل به السباق الدرامي الرمضاني، خلال أيام، وتنطلق أولى حلقاته فى النصف الثانى من الشهر الكريم، ويعرض حصريًا على مجموعة قنوات ON الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

رشوان توفيق يكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته فى جودر- ألف ليلة وليلة

وأضاف "توفيق"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه وافق على المشاركة فى أحداث جودر كونه يعد محطة فارقة فى تاريخ الدراما الأسطورية المليئة بالفانتازيا، متوقعًا أن ينال المسلسل أعلى نسبة مشاهدة، مهنئًا الشعب المصري بالشهر الكريم.

رشوان توفيق ينتهى من تصوير دوره فى جودر- ألف ليلة وليلة 

وبسؤاله عن تفاصيل شخصيته خلال الأحداث، قال "توفيق" إنه يجسد شخصية الراوي لحكاية جودر، معربًا عن سعادته البالغة بالتعاون مع النجم ياسر جلال، والمخرج إسلام خيرى الذى يبذل مجهودًا كبيرًا لخروج العمل بصورة مبهرة ومختلفة للجمهور.

وفى سياق متصل، ظهر رشوان توفيق، خلال البرومو التشويقي لمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، بصورة لفتت انتباه الجمهور بشكل كبير، وجاء يردد: "ببص ورايا في رحلتي الطويلة وبسأل نفسي إيه اللي أنت استفدته من الكنوز".

تفاصيل أحداث مسلسل جودر

مسلسل "جودر" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهى شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

صناع وأبطال مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه خلال الأحداث مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار المؤلف أنور عبدالمغيث، وإنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

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