"إمبراطورية ميم".. صنّاع وأبطال المسلسل: ملحمة درامية إنسانية من قلب الأسرة

حالة من الترقب يعيشها عشاق الدراما منذ أن طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى، «البرومو» و«البوسترات» الدعائية الرسمية عن مسلسل إمبراطورية ميم ، الذى يخوض به خالد النبوى السباق الدرامى الرمضانى المقبل، ويُعرض حصريًا عبر مجموعة قنوات «DMC»، بالتزامن مع عرضه على منصة «WATCH IT» الرقمية.

مسلسل «إمبراطورية ميم» مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، من إبداع الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وقُدمت من قبل فى الفيلم السينمائى الشهير للفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، عام ١٩٧٢، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وفى قصة «عبدالقدوس» كان البطل رجلًا، تحديدًا أب موظف يتمرد أبناؤه عليه، ويرغبون فى إقامة انتخابات لاختيار «حاكم للأسرة»، وتحت الضغط يوافق الأب، قبل أن يفاجأ باختيارهم جميعًا له، فى دليل على حبهم له، وهو ما سيظهر فى المسلسل الجديد، على عكس الفيلم، الذى كان البطل فيه هى الأم. ويضم مسلسل «إمبراطورية ميم» أكثر من ٢٥ ممثلًا، لكل منهم خط درامى أساسى، فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، على رأسهم: حلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمد محمود عبدالعزيز، وليلى عزالعرب، وسلاف فواخرجى، ونور النبوى، ومايان السيد، وهاجر السراج، ومحمود حافظ، وإلهام صفى الدين، وآدم وهدان، ومنى أحمد زاهر، وريمون توفيق، ويغنى «التتر» الخاص به النجم الكبير مدحت صالح، بينما وضع موسيقاه التصويرية خالد حماد.

«الدستور» تكشف التفاصيل الكاملة لقصة مسلسل «إمبراطورية ميم»، وتتحدث إلى عدد من أبطاله، حول أبرز كواليس التصوير، والشخصيات التى يجسدونها، وغيرها من التفاصيل.

مسلسل إمبراطورية ميم.. خالد النبوي أب حائر بين أبناؤه

يعود خالد النبوى لتقديم ملحمة درامية اجتماعية جديدة، من خلال مسلسل إمبراطورية ميم ، مع شركاء النجاح فى مسلسله «راجعين يا هوى»، وهم الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، والمنتج تامر مرتضى.

وأجرى «عبدالمالك» المعالجة الدرامية، وكتب السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل الجديد، من خلال ٣٠ حلقة، تدور أحداثها حول رجل يُدعى «مختار»، الذى يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، بجانب عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأبناء، وتزداد معها أعباء والدهم فى التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم سن المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الطرفين.

ويزيد من توتر هذه العلاقة ظهور سيدة مطلقة فى حياة الأب، فيدخل فى خلافات مع أبنائه الستة، والذين يجسدهم بالترتيب: نور النبوى، وإلهام صفى الدين، وهاجر السراج، ومنى أحمد زاهر، وآدم وهدان، وريمون توفيق.

ويظهر الأبناء الستة، خلال أحداث المسلسل، فى أعمار مختلفة، وتم اختيارهم بهذا الشكل لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية، خاصة علاقة الآباء بالأبناء من مختلف الأعمار، واختلاف الرؤى بين الجانبين، سواء الشباب أو المراهقون أو الأطفال. وتظهر الفنانة سلاف فواخرجى فى دور زوجة النجم خالد النبوى، من خلال مشاهد «فلاش باك»، تُظهر العلاقة بينها وبين زوجها، قبل أن تتوفى تاركة له مسئوليات كبيرة على عاتق الأب، مع أبنائه الستة.

وحسب مصدر فى فريق العمل، يناقش مسلسل «إمبراطورية ميم» العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية المهمة، بما يسهم فى النهوض بالمجتمع، وإعادة تشكيل الوعى، والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج الذى تركز عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع «أروما»، من خلال الأعمال الدرامية التى تقدمها، وتمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

نشوى مصطفى: وافقت دون قراءة السيناريو.. و«مديحة» تُشبهنى فى الواقع

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التى تلقتها حول إعادة تقديم قصة «إمبراطورية ميم» فى عمل درامى جديد، مضيفة: «اكتشفت أن هناك تعطشًا كبيرًا من قبل الجمهور لمثل هذه الأعمال الواقعية الهادفة، التى تناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل محترم وهادف».

وكشفت نشوى مصطفى عن موافقتها على المشاركة فى المسلسل دون قراءة الدور، ومعرفة كل التفاصيل، متابعة: «لم أتردد لحظة فى قبول الدور، وافقت دون قراءة السيناريو، اكتفيت بمعرفة العناصر الأساسية، التى كانت كفيلة بأن أوافق فورًا».

وأوضحت أن ما دفعها للموافقة كان فكرة إعادة تقديم قصة «إمبراطورية ميم» للأستاذ الكبير إحسان عبدالقدوس، ومعالجتها الدرامية على يد البارع محمد سليمان عبدالمالك، مشيرة إلى أن «عبدالمالك» كتب سيناريو وحوارًا مبهرًا، لكونه مثقفًا وواعيًا لما يقدمه دومًا، ولديه ملكة «الهندسة الدرامية»، وبناء شخصيات من لحم ودم.

وأضافت: «كما كنت حريصة على المشاركة فى عمل من إنتاج شركة (أروما)، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أهم مؤسسة إنتاجية فى الشرق الأوسط، إضافة إلى أن العمل بطولة النجم الأستاذ خالد النبوى، هذا الاسم العالمى».

وواصلت: «خالد النبوى إنسان بمعنى الكلمة، ممثل يهوى التمثيل من القلب، ويختار أعماله بعناية ودقة شديدة، (اتخضيت) من طريقة مذاكرته للنص والدور داخل (اللوكيشن)، وعلى المستوى الشخصى بيننا عشرة وصداقة لسنوات طويلة، منذ أن كان طالبًا فى المعهد، أتذكر جيدًا أنه وقتها كان يرفض أعمال بطولة، لأنها لا تناسب أحلامه، فقد وضع أمامه هدفًا معينًا، وتمكن من الوصول إليه، وأصبح نجمًا عالميًا نتباهى ونتشرف به.. حقيقى (يا سعدى يا هنايا إنى بمثل مع خالد النبوى)».

كما أشادت بالمخرج الواعد محمد سلامة، معتبرة أن أعماله دائمًا فى المقدمة، ويمكن تصنيفه بين المخرجين الخمسة الأوائل فى مصر والوطن العربى، مضيفة: «متميز ومبهر ومستقبله واعد، وأرى أن خبرته أعلى من سنه بشكل كبير للغاية، وهو يمتلك رؤية إخراجية وأسلوبًا ينافس به عالميًا».

وبسؤالها عن تفاصيل شخصيتها خلال أحداث المسلسل، قالت نشوى مصطفى إنها تجسد شخصية «مديحة أبوالمجد»، شقيقة «مختار أبوالمجد»، الذى يجسده خالد النبوى، مشيرة إلى أن «مديحة» تشبهها كثيرًا فى الواقع.

محمد محمود عبدالعزيز: المعالجة الدرامية استعادت البطل الأصلى للرواية وهو رجل وليس امرأة

أثنى النجم محمد محمود عبدالعزيز، على قصة «إمبراطورية ميم»، وعلى المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار الذى كتبه الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، لافتًا إلى أنه وافق على المشاركة فى بطولة المسلسل بفضل حبكته الدرامية المميزة، إضافة إلى عشقه البطولة الجماعية.

ورأى «عبدالعزيز» أن هناك عوامل أساسية تسهم فى خروج المسلسل فى أبهى صورة، وهى عوامل وجدها كلها متوافرة فى العمل، منها الجمع بين جيلين مختلفين فى كل شىء، من ناحية الأعمال وطريقة التفكير، وهذا يسهم فى العودة إلى المبادئ والقيم والأخلاق التى اعتاد عليها المجتمع قديمًا، ورصد المشاكل التى تواجه أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وصولًا لإيجاد حلول للأزمات التى تواجه غالبية الشباب وكذلك الخلافات الزوجية، مضيفًا: «أراهن على نجاح تلك الملحمة الدرامية، التى وجدتها متكاملة الأركان وتحمل الكثير من المفاجآت».

وكشف عن أنه يجسد خلال «إمبراطورية ميم» شخصية مختلفة تمامًا عن كل ما قدمه من قبل، وهى شخصية «كريم»، متابعًا: «قريبة من طبيعة شخصيتى وفيها أكثر من بُعد وأكثر من صراع، خاصة أننى خلال الأحداث أتزوج من الشخصية التى تجسدها الفنانة حلا شيحة ثم أطلقها، وبالمناسبة أنا سعيد جدًا بتعاونى معها كثيرًا، ومعرفتى بها عن قرب، وحاسس إننا عاملين شغل حلو مع بعض».

وشدد على أن شركة «أروما» تحرص على تقديم الأعمال الدرامية بصورة مختلفة، قائلًا: «مثلًا إعادة رواية (إمبراطورية ميم) بشكل معاصر يحسب للشركة بشكل كبير، خصوصًا أنها تعود إلى أصل الرواية، والتى كان بطلها رجلًا وليس امرأة».

نور النبوى: أُنفِّذ نصائح والدى بدقة وأشعر براحة فى تجسيد دور نجله خلال الأحداث

أعرب الفنان الشاب نور النبوى عن سعادته بمشاركته فى أداء بطولة مسلسل «إمبراطورية ميم»، مشيرًا إلى أن المخرج محمد سلامة هو الذى رشحه للدور، وهو ما يفخر به فى ثانى تعاون بينهما، بعد نجاحهما معًا فى مسلسل «راجعين يا هوى» رمضان الماضى.

وذكر «النبوى» أنه دائمًا ما يعمل بنصائح والده، فى التركيز والمذاكرة والتعلم والاجتهاد واختيار الأدوار بعناية فائقة، من أجل الحفاظ على الأصول الفنية وتقديم أعمال تحترم عقلية المشاهد، مشددًا على أن تجسيده دور نجل بطل العمل الذى هو والده فى الحقيقة، خلال الأحداث، يحمله مسئولية كبيرة ويشعره براحة فى نفس الوقت، وهو ما سيظهر للجمهور على الشاشة، متمنيًا أن ينال إعجاب المشاهدين وأن يظل عند حسن ظنهم دائمًا. وكشف عن تفاصيل شخصيته خلال الأحداث، قائلًا: «أجسد شخصية مروان أبوالمجد هو الابن الأكبر لمختار أبوالمجد، ضمن هذه الإمبراطورية، ومن صفات (مروان) أنه شخص يرى أنه يستحق إدارة كل شىء فى الإمبراطورية، كما أنه شخص مشاغب، بالإضافة إلى أنه يعد الأقرب للإمبراطور الذى يجسده خالد النبوى». وأضاف: «مروان شايف نفسه أنه الأصلح وله الحق فى أن يدير كل حاجة، وكمان هو مشاغب وأقرب واحد للإمبراطور، ومن ثم تتطور الأحداث داخل الأسرة.

محمود حافظ: ملىء بالمفاجآت.. والمشاهد سيشعر بأنه أمام أحداث حقيقية خارجة من كل بيت مصرى

أعرب النجم محمود حافظ عن سعادته البالغة بالمشاركة فى «إمبراطورية ميم»، متوقعًا أن يجمع المسلسل الأسرة المصرية أمام الشاشة، من خلال أحداث واقعية اجتماعية تجمع أجيالًا مختلفة الأعمار.

وأشار إلى أن الكاتب والمؤلف سليمان عبدالمالك برع فى كتابة المعالجة الدرامية، وصنع حبكة درامية متفردة تظهر للمشاهدين خلال ٣٠ حلقة مليئة بالتشويق والمفاجآت، كما أنه قسّم مساحات الأدوار بطريقة عادلة، ويعطى كل شخصية مساحة من الإبداع، ليكون نقطة أساسية فى الأحداث، مضيفًا: «حقيقى المشاهد سيشعر بأن المسلسل حقيقى، ومن قلب كل بيت، وفى نفس الوقت فريد من نوعه».

أما تفاصيل دوره خلال الأحداث، فقال عنها: «أجسد شخصية مختلفة ومحورية خلال الأحداث بشكل كبير وهو خال أفراد هذه الإمبراطورية، خال أبناء مختار أبوالمجد، الذى يجسده النجم خالد النبوى، الذى أتشرف بالتعاون معه، فهو له أسلوب ومنهج خاص لا يمكن أن يتخلى عنه، ورجل متمكن من أدواته ومتفرد فى اختياراته ويعطى مساحة لمن يقف أمامه، ليخرج كل طاقته التمثيلية».

وأكمل: «سعيد بالعمل تحت قيادة المخرج المتمكن محمد سلامة، الذى يتمتع برؤية بصرية عالمية وأسلوب وتكنيك خاص فى الإخراج، فقد اكتفيت بهذا العمل فى شهر رمضان لثقله فنيًا، وهو عمل يعيش مع الجمهور على مدار العام، وهو متكامل ولا يحتاج لموسم معين لإنجاحه».

اقرأ المزيد

كيف تفاعل الجمهور مع برموا مسلسل الحشاشين