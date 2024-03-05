الثلاثاء 05 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "الحشاشين"

الحشاشين
الحشاشين

ينتظر محبّي الفنان كريم عبد العزيز عرض مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث أثار البرومو التشويقي والبوستر الدعائي عدد كبير من الجمهور راغبين في التعرف على قصته.

وينشر "الدستور" موعد عرضه في شهر رمضان وقصة وأحداث المسلسل، إضافة إلى القائمة الكاملة لأبطاله.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل الحشاشين، فمن المقرر أن يتم عرض اولى حلقات المسلسل يوم الإثنين المقبل 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان).

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، إضافة إلى منصة Watch it الرقمية والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل الحشاشين

يجسد الفنان كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

وتقع أحداث المسلسل في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-كريم عبد العزيز

- فتحى عبد الوهاب

- نيقولا معوض

- ميرنا نور الدين

- أحمد عيد

- إسلام جمال

- محمد رضوان

- سامى الشيخ

- عمر الشناوى

- نور ايهاب

 سوزان نجم الدين

- ياسر علي ماهر

- بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف

- المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال

- إخراج بيتر ميمى

 - إنتاج شركة سينرجى

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