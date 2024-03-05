الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| موعد وقنوات عرض لحظة غضب لـ صبا مبارك

لحظة غضب لصبا مبارك
لحظة غضب لصبا مبارك

حالة من الرواج الكبير، حققتها النجمة صبا مبارك، التى تخوض السباق الدرامي الرمضاني 2024 خلال أيام، بمسلسل "لحظة غضب" واستطاعت أن تتصدر الترند فور طرح التريلر والبوسترات الدعائية التشويقية للعمل المقرر عرضه حصريا على منصة WATCH IT الرقمية.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب 

وارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، عن قنوات عرض مسلسل لحظة غضب، وموعد عرض المسلسل عبر محركات البحث، خاصة بعد تألقها فى مسلسل بين السطور الذي يعرض حاليا على قنوات ON الفضائية، ويترقب جمهور ومتابعي مسلسلات رمضان، لذا نرصد إليكم التفاصيل كاملة خلال السطور التالية.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب 

مسلسل لحظة غضب ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التشويقية ويضم 15 حلقة، تعرض فى النصف الأول من شهر رمضان، حصريا على منصة واتش ات الرقمية، على أن يتم عرض مسلسل لحظة غضب، مرة أخرى فى النصف الثانى من الشهر الكريم، عبر إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب 

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب، فى إطار اجتماعي تشويقي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف تدعي "يمنى" في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات، ويجسده خلال العمل الفنان محمد شاهين.

ويتناول مسلسل لحظة غضب، العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

أبطال مسلسل لحظة غضب 

يشارك فى بطولة مسلسل لحظة غضب، أمام النجمة صبا مبارك، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عبد العزيز النجار. 

لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل صبا مبارك محمد شاهين دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة صبا مبارك مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

البنك المركزى يعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية لـ35.311 مليار دولار

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟