مسلسلات رمضان 2024| موعد وقنوات عرض لحظة غضب لـ صبا مبارك

حالة من الرواج الكبير، حققتها النجمة صبا مبارك، التى تخوض السباق الدرامي الرمضاني 2024 خلال أيام، بمسلسل "لحظة غضب" واستطاعت أن تتصدر الترند فور طرح التريلر والبوسترات الدعائية التشويقية للعمل المقرر عرضه حصريا على منصة WATCH IT الرقمية.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

وارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، عن قنوات عرض مسلسل لحظة غضب، وموعد عرض المسلسل عبر محركات البحث، خاصة بعد تألقها فى مسلسل بين السطور الذي يعرض حاليا على قنوات ON الفضائية، ويترقب جمهور ومتابعي مسلسلات رمضان، لذا نرصد إليكم التفاصيل كاملة خلال السطور التالية.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التشويقية ويضم 15 حلقة، تعرض فى النصف الأول من شهر رمضان، حصريا على منصة واتش ات الرقمية، على أن يتم عرض مسلسل لحظة غضب، مرة أخرى فى النصف الثانى من الشهر الكريم، عبر إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب، فى إطار اجتماعي تشويقي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف تدعي "يمنى" في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات، ويجسده خلال العمل الفنان محمد شاهين.

ويتناول مسلسل لحظة غضب، العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

أبطال مسلسل لحظة غضب

يشارك فى بطولة مسلسل لحظة غضب، أمام النجمة صبا مبارك، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عبد العزيز النجار.