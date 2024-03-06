الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024| مدحت صالح ينتهى من تسجيل تتر إمبراطورية ميم (خاص)

مدحت صالح
مدحت صالح

انتهى النجم مدحت صالح، من تسجيل تتر بداية مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، والذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2024، وتنطلق أولى حلقاته خلال أيام، مع بداية الماراثون، ويعرض بشكل حصري على شبكة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مدحت صالح ينتهى من تسجيل تتر مسلسل إمبراطورية ميم

وفى نفس السياق، يواصل النجم خالد النبوي تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل، بقيادة المخرج محمد سلامة، الذي يسعى للانتهاء من تصوير كل أحداث المسلسل، خلال الأيام الحالية، إذ وضع المخرج خطة محكمة للانتهاء من التصوير كاملًا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الكريم، وذلك فى عدة مناطق متفرقة بجانب الديكور الأساسي للمسلسل.

ويعد هذا التعاون الثانى بين مدحت صالح وصناع مسلسل "إمبراطورية ميم"، إذ قام بغناء تتر مسلسل «راجعين يا هوى»، العام الماضي، وحقق رواجًا كبيرًا مع نفس شركاء النجاح وهم النجم خالد النبوي، والكاتب محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، والمنتج تامر مرتضى.

خالد حماد يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل إمبراطورية ميم

من جانبه، يضع الموسيقار خالد حماد اللمسات النهائية على الموسقى التصويرية لأحداث المسلسل، فى الوقت الذى يقوم فيه المخرج محمد سلامة بمونتاج أكبر قدر من الحلقات وتسليمه للجهة المنتجة.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم فى رمضان 

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" بشكل حصري على مجموعة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، مليء بالتشويق، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة، خلال 30 حلقة، حول "مختار أبوالمجد"، الذي يجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

صنّاع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، ويشارك خلاله أكثر من 25 نجمًا ونجمة، لكل منهم خط درامى أساسى فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، على رأسهم: حلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمد محمود عبدالعزيز، وليلى عزالعرب، وسلاف فواخرجى، ونور النبوى، ومايان السيد، وهاجر السراج، ومحمود حافظ، وإلهام صفى الدين، وآدم وهدان، ومنى أحمد زاهر، وريمون توفيق، والمسلسل سيناريو وحوار ومعالجة درامية للمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج "أروما" لمالكها تارمر مرتضي، وإخراج محمد سلامة.

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