الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان في رمضان

مسلسل المعلم
مسلسل "المعلم"

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان هذا العام وجبات دسمة على مائدة رمضان من المسلسلات المتنوعة، ومن بينها مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان.

ويتساءل محبي الدراما الرمضانية بشكل عام، وجمهور مصطفى شعبان بشكل خاص عن موعد عرض مسلسل "المعلم" المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 الذي لا تفصلنا عنه سوى الأيام القليلة.

موعد عرض مسلسل المعلم

من المتوقع أن يعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان يوم الإثنين المقبل الموافق أي في أول أيام شهر رمضان المبارك.

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قنوات عرض أول حلقة من مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان

قصة مسلسل "المعلم"

أما عن قصة مسلسل "المعلم" الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل 2024 فهي تدور حول "تاجر سمك" الذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان، والذي يتعرض والده من خلال أحداث المسلسل  إلى خسارة أمواله في السوق ونصب من التجار، ليقوم ابنه "مصطفى شعبان" بالانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده، ثم يتفانى في البحث عن المتسبب في دخول أبيه السجن، بعد أن تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرق أمواله، حتى وصل به إلى دخول الزنزانة.

ومن خلال أحداث المسلسل تجسد النجمة سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك، ثم تتوالى أحداث المسلسل إذ تدخل في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان

أبطال مسلسل "المعلم"

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، ومسلسل "المعلم" من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

قنوات عرض مسلسل "المعلم"

ومن التوقع أن يعرض مسلسل "المعلم" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

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