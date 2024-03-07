الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يشرف
محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة المتعدية على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة الذي يتكون من 14 طابقا على مساحة 350 م2 وستتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لتعارضها مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي. 

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري.

وخلال الجولة وجه المحافظ، بضرورة الإزالة بحرص حفاظا على أمان المارة بالطريق وتكثيف الأعمال للانتهاء من عمليه الإزالة خلال فترة وجيزة، لاستكمال أعمال رصف الشارع، مشيدا بالتواجد الأمني أثناء الإزالة، ما يسهل كثيرًا إنجاز الأعمال بسهولة ويسر.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه العملية ضمن حملة المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات للمباني المخالفة لشروط التراخيص وخط التنظيم من أجل الصالح العام وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، مشيرًا إلي أنه تتم أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء. 

محافظ القليوبية: حريصون على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون

وأشار المحافظ، إلى حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة، سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها دون وساطة أو محسوبية فى سبيل تنفيذ القانون.

جاءت حملة الإزالة بحضور كل من اللواء عبدالفتاح القصاص حكمدار أمن القليوبية واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية إزالة برج سكنى خط التنظيم شبرا الخيمة إزالة المخالفات

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