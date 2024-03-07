الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إزالة 6 طوابق ببرج مخالف في طوخ

إزالة 6 طوابق ببرج
إزالة 6 طوابق ببرج مخالف بطوخ

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 6 طوابق من برج مخالف بدون ترخيص بمدينة طوخ تبلغ مساحته 640 مترًا مربعًا، مما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين ضمن حملة المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون وتمت أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.


وأكد المحافظ حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها. 


يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها إزالة مخالفات بمدينة طوخ، حيث سبق وأن قامت المحافظة بإزالة العديد من المخالفات في مناطق مختلفة من المدينة من بينها برج مكون من 14 طابق على الطريق الزراعي. 

كما قام اللواء عبدالحميد الهجان بزيارة تفقدية لموقع إنشاء محطة تموين وقود جديدة للسيارات وتبلغ مساحة المحطة 2500م2 وبلغت نسبه التنفيذ 35% وتتبع شركة غازتك وستقدم خدمات ( السولار والبنزين والغاز، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية كمركز للصيانة وتغيير الزيوت وماركت لبيع المنتجات والسلع الغذائية.

وتفقد المحافظ سير العمل في إنشاء المحطة، مؤكدًا سرعة إنجازها وافتتاحها أمام المواطنين لتقديم خدماتها، حيث استمع المحافظ لشرح من المهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل إنشاء المحطة والخدمات التي ستقدمها، مؤكدًا أهمية إنشاء محطات تموين وقود جديدة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدماتها بأعلى جودة.


وناقش المحافظ مع المسؤولين إمكانية إنشاء محطات تموين وقود جديدة في باقي مدن وأحياء محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنه بعد إفتتاح تلك المحطه ستساهم بشكل كبير في توفير خدمات تموين الوقود للمواطنين بشكل ميسر وتقليل الازدحام على محطات الوقود الأخرىى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتنمية الاقتصاد المحلي في مدينة بنها.


يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة غازتك فى شهر نوفمبر الماضي، ويأتي هذا الإتفاق فى إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في إستخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلًا للبنزين والسولار، والذي  يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الإستفادة الإقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل إستيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

محافظ القليوبية برج مخالف ازالة مخالفات مدينة طوخ حملات الإزالة

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