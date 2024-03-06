الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها: نرحب بمبادرات المجتمع المدني لدعم الجامعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وفدًا من بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتور أحمد محمود عطية، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي وبحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين وعدد من مسئولي بنك ناصر الاجتماعي.

ووجَّه رئيس الجامعة، الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، على الدعم الذي قدمه بنك ناصر الاجتماعي للمستشفى الجامعي من خلال تبرعه بأجهزة طبية وعربة إسعاف حديثة بإجمالي يُقدَّر بـ 12 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها.

وأشار الجيزاوي، إلى أن الجامعة تُرحب بكل مبادرات مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الجامعة من أجل أداء رسالتها المجتمعية والبحثية والتعليمية أو لتطوير المستشفيات الجامعية مشيرا  أن المستشفى شهدت أعمال تطوير شملت كل الأقسام العلاجية والعمليات الجراحية بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والمترددين عليها من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جهته، قال الدكتور أحمد عطية: "إننا فى بنك ناصر الاجتماعي نتطلع إلى عمل شراكة مع الجامعة فى كل المجالات سواء الاجتماعية أو المصرفية باعتبار أن الجامعة شريك أساسي في التنمية داخل المجتمع"، موضحًا أن بنك ناصر هو مؤسسة مالية تهتم بالمؤسسات الاجتماعية داخل مصر، وبالأخص الأكثر احتياجًا من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بها من خلال التركيز على قطاعي الصحة والتعليم،واستهداف الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين وذلك في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية.

كما شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، ورشة عمل عن المناظير الجراحية النسائية (منظار تجويف الرحم  بين التشخيص والجراحة) بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها بالتعاون مع كلية الطب البشري ممثلة في قسم النساء والتوليد.

بنك ناصر الاجتماعي ناصر الجيزاوى التكافل الاجتماعي جامعة بنها بنك مصر

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