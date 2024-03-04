محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض أهلًا رمضان لبيع السلع الغذائية

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 4 معارض " أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية واللحوم بحي شرق شبرا الخيمة ومدن الخصوص والقناطر الخيرية، وذلك وسط إقبال كثيف من المواطنين في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك، وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين.

أبرز السلع في المعرض

وتفقد محافظ القليوبية منتجات تلك المعارض والتي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ويضم ( أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع الأكثر طلبًا " السكر – الأرز "، لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية

وأكد المحافظ على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على أنه تم افتتاح 9 معارض حتى الآن بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك مرور ميداني من قبل إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض " أهلا رمضان" للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع السلع " قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد "الهجان" أن معارض وشوادر أهلا رمضان ستكون متواجدة في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية، بالإضافة إلى أن بعض السلاسل التجارية تخصص مكانًا محددًا لإقامة معارض وشوادر أهلا رمضان، وذلك تخفيفا على المواطن وتوفير سلع ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار وتخفيضات تنافسية تسهيلا على المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار.

وأكد أن معارض وشوادر أهلا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، وأن المعارض هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمين بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل إلى 20 %.