الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض أهلًا رمضان لبيع السلع الغذائية

محافظ القليوبية يفتتح
محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض أهلًا رمضان

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 4 معارض " أهلًا رمضان"  لبيع السلع الغذائية واللحوم بحي شرق شبرا الخيمة ومدن الخصوص والقناطر الخيرية، وذلك وسط إقبال كثيف من المواطنين في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك، وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين.

 أبرز السلع في المعرض

وتفقد محافظ القليوبية منتجات تلك المعارض والتي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع  الغرفة التجارية ومديرية التموين  ويضم ( أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع  الأكثر طلبًا " السكر – الأرز "،  لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 توافر كافة السلع  الأساسية والاستراتيجية

وأكد المحافظ  على توافر كافة السلع  الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ  المزيد من  الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على أنه تم افتتاح 9 معارض حتى الآن بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك مرور ميداني من قبل  إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض " أهلا رمضان"  للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع  السلع " قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية  لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد "الهجان" أن معارض وشوادر أهلا رمضان ستكون متواجدة في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية، بالإضافة إلى أن بعض السلاسل التجارية تخصص مكانًا محددًا لإقامة معارض وشوادر أهلا رمضان، وذلك تخفيفا على المواطن وتوفير سلع ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار وتخفيضات  تنافسية تسهيلا على المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار.

 وأكد أن معارض وشوادر أهلا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، وأن المعارض هذا العام  تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمين بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل إلى 20 %.

محافظ القليوبية اهلا رمضان السلع الغذائية المواد الغذائية معارض رمضان

مواد متعلقة

جامعة بنها تشارك بقافلة طبية بحى الدويقة ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى

افتتاح ورشتي "مهارات القصة القصيرة" و"مهارات كتابة الشعر" بجامعة بنها

محافظ القليوبية يتفقد إحلال وإنشاء مدرستين بالقناطر الخيرية بـ68 مليون جنيه

جامعة بنها تختار عميد كلية الطب البيطرى

مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزل بالطابق الرابع فى القليوبية

اكتشاف تابوت أثناء أعمال حفر إنشاء مستشفى بنها الجامعى

جامعة بنها تستقبل وفد "كيل البريطانية" لبحث سبل التعاون

رئيس جامعة بنها يؤكد ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة والتأهيل لسوق العمل

الأكثر قراءة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال