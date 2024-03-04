افتتاح ورشتي "مهارات القصة القصيرة" و"مهارات كتابة الشعر" بجامعة بنها

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ورشتي "مهارات القصة القصيرة و"مهارات كتابة الشعر" بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة.

وأكد الدكتور تامر سمير حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة للفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المركز لدعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية للطلاب المبتكرين والموهوبين في مختلف المجالات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم.

يذكر أنه قد حاضر في الورشتين كلا من الأستاذ أشرف أبو اليزيد المحاضر بورشة مهارات كتابة الشعر، والأستاذ فؤاد مرسي المحاضر بمنحة كتابة القصة القصيرة.

كما أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن استقبال الجامعة وفد جامعة كيل البريطانية الذي ضم الدكتورة ينج يانج استاذ المواد الحيوية وزراعة الانسجة، والدكتور جيانبير دي ليفا استاذ البيولوجيا الجزيئية، والدكتور فينوج جورج أستاذ الخلايا الجذعية، والدكتور نيكولاس راج أستاذ الهندسة الحيوية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد " الجيزاوي " أن التعاون بين كلية الطب البشري بالجامعة وجامعة كيل البريطانية إحدى الجامعات الرائدة على مستوى العالم يأتي في إطار دور الجامعة وجهودها المختلفة لتطوير برامجها واستحداث برامج دراسية جديدة بما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتحقيق الإسهام الفعال في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جانبه أضاف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة المشروع الممول من المركز الثقافي البريطاني لدراسة إنشاء برنامج دراسي مشترك في مجال الطب التجديدي لطلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير.