مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزل بالطابق الرابع فى القليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكنها بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية أثناء تركيبها ستارة، جرى نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بدفن المتوفاة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع ربة منزل تدعى "بدور. س"، 30 سنة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة الخصوص.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين أن المتوفاة أثناء تركيبها ستارة بشرفة مسكنها من الطابق الرابع سقطت، مما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة ونزيف بالمخ أودى بحياتها، وأفاد أهلية المتوفاة بأنه لا توجد شبهة جنائية بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بالدفن.