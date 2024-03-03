الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة بنها تستقبل وفد "كيل البريطانية" لبحث سبل التعاون

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها استقبال الجامعة وفد جامعة كيل البريطانية الذي ضم الدكتورة ينج يانج أستاذ المواد الحيوية وزراعة الأنسجة والدكتور جيانبير دي ليفا استاذ البيولوجيا الجزيئية، والدكتور فينوج جورج أستاذ الخلايا الجذعية، والدكتور نيكولاس راج أستاذ الهندسة الحيوية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.


وأكد "الجيزاوي" أن التعاون بين كلية الطب البشري بالجامعة وجامعة كيل البريطانية إحدى الجامعات الرائدة على مستوى العالم يأتي في إطار دور الجامعة وجهودها المختلفة لتطوير برامجها واستحداث برامج دراسية جديدة بما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتحقيق الإسهام الفعال في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة المشروع الممول من المركز الثقافي البريطاني لدراسة إنشاء برنامج دراسي مشترك في مجال الطب التجديدي لطلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير.

كما استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العقيد أركان حرب محمد السيد طلبه المستشار العسكري الجديد لمحافظة القليوبية لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور العقيد محمد ثروت مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة  والعقيد هاني الحناوي مساعد المستشار العسكري، والعقيد عرفه الشهاوي، والمقدم حافظ إبراهيم السيد قائد تاني مكتب التربية العسكرية بالجامعة. 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استعداد الجامعة الدائم لتقديم كافة أنواع الدعم لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.


وأشار رئيس الجامعة إلى الدور الذي تقوم به إدارة التربية العسكرية داخل الجامعة من دورات وأنشطة تساهم في نشر ثقافة الانتماء والولاء والوعي الوطني بين طلاب جامعة بنها. 
 

وخلال اللقاء قدم الدكتور ناصر الجيزاوي، التهنئة للمستشار العسكري على ثقة قيادة قوات الدفاع الشعبي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله بمحافظة القليوبية.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى جامعة كيل البريطانية المركز الثقافي البريطاني سوق العمل

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