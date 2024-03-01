الجمعة 01 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد انتظام أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

جانب من أعمال النظافة
جانب من أعمال النظافة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا  الخيمة وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

شملت الجولة المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد، والشارع الجديد، ومحور الفريق العصار.كما شملت الجولة المرور بشارع 135، وشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وتفقد المحافظ محور مدينة الخصوص موجهًا باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين  والإهتمام بصيانة المعدات وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

ووجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وأكد “الهجان” على أهمية الحفاظ على نظافة المدن، وأن ذلك مسؤولية الجميع مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين موجها برفع الباعه الجائلين من علي محور الخصوص لعدم أحداث عرقله في السير.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محور الفريق العصار وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان أعمال النظافة جولة تفقدية رفع القمامة

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