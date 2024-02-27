خلال جولته بشبين القناطر.. "الهجان" يأمر بإزالة شونة لتخزين مواد البناء

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية اليوم بمدينة شبين القناطر، حيث لاحظ المحافظ وجود شونة مواد بناء على الأرض الزراعية بنطاق قرية كفر شبين، وعلى الفور وجه بإزالتها ومصادرة جميع مواد البناء بها ومتعلقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما حرص المحافظ على الإشراف على عملية الإزالة بنفسه، مشددا على ضرورة تكثيف دوريات المتابعة لمنع مثل هذه المخالفات.

وأوضح الهجان أن المحافظة بأجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كما تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان ومحمد عبدالحليم مدير مشروع مواقف السيارات، قطعة أرض بالقناطر الخيرية لاستكمال إنشاء سوق حضرية وموقف سيارات بمدينة القناطر الخيرية لاستكمال أعمال إنشاء سوق حضرية لمدينة القناطر الخيرية وإنشاء موقف سيارات عمومي للمدينة، حيث تم إنشاء 20 محلا تجاريا بمساحة 10 م2 لكل محل، وتم تشطيبها على أعلى مستوى من الخامات لتأجيرها لشباب المنطقة، وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه

كما تعمل المحافظة على إنشاء 20 باكية أخرى على غرار تلك الباكيات ليصبح إجمالي ما سيتم إنشاؤه من الباكيات المميزة 40 باكية، وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير مدينة القناطر الخيرية والقضاء على المظاهر العشوائية.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض مجاورة لإنشاء 112 باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم، فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب.

الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تسعى لتنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلًا عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضاري، حيث وجه المحافظ خلال الجولة بإنشاء موقف سيارات لمدينة القناطر الخيرية، لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التي تنشدها الدولة لكل مواطن.