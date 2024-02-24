محافظ القليوبية يتفقد رصف الطرق والشوارع بشبرا الخيمة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال استكمال رصف شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة؛ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع الرئيسية.

وتابع المحافظ، أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطول 500 متر في الاتجاه الأيسر للشارع من تنفيذ هيئة الطرق والكباري.

والتقى الهجان، الشركة المُنفِّذة للمشروع، ووجهها ببذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة العمل مشددا على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.

وأكد الهجان، أهمية شارع أحمد عرابي كونه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذي يربط مدينة شبرا الخيمة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري، وطريق شبرا بنها الحر شمالًا بطول يصل حوالى 3 كم تقريبًا، حيث تابع أعمال وضع طبقه الرصف بطول 500 متر وبعرض 50 مترًا

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طريق باتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل أيضًا إنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، مؤكدًا حرص المحافظة على تنفيذ المشروع بأعلى جودة وأسرع وقت.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للهجان، على متابعة سير العمل في المشروع، مؤكدين أن أعمال التطوير ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووضعت محافظة القليوبية، خطة لتطوير الشارع حيث تم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل وتم رصد مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه لتطوير الشارع، وبدأت الشركات بالفعل في تنفيذ أجزاء كبيرة منه، إلا أن العمل يتم بشكل مرحلي نظرًا لحيوية الشارع.