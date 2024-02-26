الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية بالقناطر الخيرية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، برفقة اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري ومحمد عبدالحليم مدير مشروع مواقف السيارات، قطعة أرض بالقناطر الخيرية.

وأكد محافظ القليوبية أننا نعمل على استكمال إنشاء سوق حضاري وموقف سيارات بمدينة القناطر الخيرية لاستكمال أعمال إنشاء سوق حضاري لمدينة القناطر الخيرية وإنشاء موقف سيارات عمومي للمدينة، حيث تم إنشاء 20 محلاً تجاريًا بمساحة 10 م2 لكل محل، وتم تشطيبها على أعلى مستوى من الخامات لتأجيرها لشباب المنطقة.

 وأضاف محافظ القليوبية، أنه بلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه، كما تعمل المحافظة على إنشاء 20 باكية أخرى على غرار تلك الباكيات ليصبح إجمالي ما سيتم إنشاؤه من الباكيات المميزة 40 باكية، وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير مدينة القناطر الخيرية والقضاء على المظاهر العشوائية. 


كما تفقد المحافظ قطعة أرض مجاورة لإنشاء 112 باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب.

يذكر أن محافظة القليوبية تسعى لتنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلًا عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرًا غير حضاري، حيث وجه المحافظ خلال الجولة بإنشاء  موقف سيارات لمدينة القناطر الخيرية، لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التي تنشدها الدولة لكل مواطن بهدف إشاعة الرضا بين جموع المواطنين بجهود وإنجازات الدولة فى شتى المجالات.

محافظ القليوبية القناطر الخيرية المشروعات الخدمية مواقف السرفيس الأسواق الحضارية

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