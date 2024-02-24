السبت 24 فبراير 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة؛ وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص  وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد، ومحور طريق شركات البترول، وكوبري مسطرد، وطريق ترعة الاسماعيلية، والشارع الجديد، ومحور الفريق العصار، كما شملت الجولة المرور بشارع 135، وشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.


وخلال الجولة تفقد المحافظ المقلب الوسيط بمدينة الخصوص والحملة الميكانيكية، موجهًا بإستمرار رفع أي تراكمات للقمامة بالمحطة، والاهتمام بصيانة المعدات الموجودة بالمحطة، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى شركات المقاولون العرب، وتعد أحد الشركات الكبرى العاملة في مجال المخلفات الصلبة، وذلك لجمع ونقل مخلفات مدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.


وأوضح المحافظ أن الشركة الجديدة بدأت عملها بالفعل، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في مستوى النظافة بالمدن التي تم تطبيق المنظومة الجديدة بها.


وناشد المحافظ المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.


وأثناء الجولة تم عمل حملة مفاجئة لضبط السيارات التي تسير عكس الاتجاه في عدد من شوارع مدينة شبرا وذلك في إطار حرصه على سلامة المواطنين وتطبيق قانون المرور، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 سيارات تسير عكس الاتجاه في أماكن متفرقة، منها مفارق الزقازيق بمدينة بنها مطلع الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.


وعلى الفور، أصدر المحافظ تعليماته بسحب رخص القيادة من السائقين المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدًا على خطورة هذه السلوكيات التي تُعرض حياة المواطنين للخطر وتُسبب الحوادث، كما وجه المحافظ إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات دورية في الأماكن التي يعتاد بها السائقون بالسير عكس الاتجاه، وذلك لضبط المخالفين وتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

محافظ القليوبية منظومة النظافة شبرا الخيمة متابعة النظافة مدينة الخصوص

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