محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات لمتابعة انتظام العمل والتعرف على المشكلات وحلها للمرضى

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عدد من المنشآت الصحية لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، والتأكد من توافر القوى البشرية، وجودة الخدمات الطبية وتوافر الأجهزة الطبية والمستلزمات

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد مستشفى طوخ العام، وذلك للاطلاع على سير العمل في إنشاء المستشفى ومتابعة آخر التطورات، واطلع على الأعمال الإنشائية الجارية في مختلف الأقسام، بما في ذلك قسم الطوارئ، وغرف العمليات، وقسم العناية المركزة، ووحدات الغسيل الكلوي، والأقسام الداخلية، والمعامل، والصيدليات.

وأعرب "الهجان" عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية، مؤكدًا أن مستشفى طوخ العام يُعد مشروعًا ضخمًا سيساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مدينة طوخ والقرى المجاورة.

المستشفى سيقدم خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات

وأوضح المحافظ أن المستشفى سيقدم خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات ويحتوي الطابق الأرضي علي العيادات الخارجية ( عدد 13 عيادة ) - 2 عيادة أسنان - قسم الطوارئ - الصيدلية - قسم الأشعة ( 2) أشعة سينية - أشعة مقطعية - رنين مغناطيسي - 2 موجات فوق صوتية - قسم العلاج الطبيعي ويحتوي الطابق الأول على قسم الغسيل الكلوي بعدد 20 سرير ( 19 سرير - سرير عزل ) - عناية مركزة أطفال ( 4 أسرة - سرير عزل ) - عناية مركزة ( 12 سرير - سرير عزل ) - رعاية متوسطة ( عدد 5 أسرة ) - قسم المعامل ( عدد 4 معامل ) - قسم قسطرة القلب - قسم العمليات ( عدد 4 غرف عمليات ) ويحتوي الطابق الثاني على قسم النساء والولادة ( غرفة عمليات قيصرية - غرفة ولادة طبيعية - 22 سرير ( 21 سرير إقامة وسرير عزل ) - عدد 15 حضانة مبتسرين وحضانة عزل - وحدة تمريض 14 سرير ( 13 سرير وسرير عزل ) - مدرسة تمريض ومدير المستشفى ونائب المدير والسكرتارية، ويحتوي الطابق الثالث على وحدة تمريض 23 سرير ( 22 سرير وسرير عزل ) - سكن طبيبات وتمريض 21 سرير - سكن الأطباء ممرضين 22 سرير - إدارات - ومدرسة تمريض.

كما تحتوي المستشفى على عدد من الوحدات الإدارية من بينها المطبخ - المغسلة - التعقيم المركزي - المشرحة - مفرمة نفايات - مدرسة تمريض وغرف خدمات محولات - لوحات الكهرباء الرئيسية - المولد وغرف الأمن - ورش - مخازن - خزان الحريق - انتظار سيارات - انتظار سيارات إسعاف - خزان أكسجين.

كما ستضم المستشفى أقسامًا متخصصة للطوارئ والحوادث، وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ووحدة غسيل كلوي، وقسم للعناية المركزة، ووحدة للأشعة التشخيصية، ووحدة لمعامل التحاليل.

وأكد المحافظ أن مستشفى طوخ العام ستكون جاهزة للافتتاح خلال آخر شهر يونيو القادم، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعمل على تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الطاقم الطبي والفني المؤهل لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى جميع العاملين في مشروع إنشاء مستشفى طوخ العام على جهودهم المبذولة في إنجاز المشروع، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

تفقد مستشفى حميات طوخ

وخلال الجولة تفقد المحافظ سير العمل بمستشفى حميات طوخ للاطمئنان على المرضى والخدمات المقدمة إليهم وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تفقد المحافظ الاستقبال والطوارئ ومعمل التحاليل الطبية ثم تفقد عدد من غرف الإقامة والعناية المركزة للاطمئنان على المرضى، واستمع المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن ماتم تطويره موخرًا بالمستشفى، حيث تم تركيب جهاز أشعة مقطعية إضافة إلى الأشعة العادية والسونار.

واختتم الجولة بتفقد مستشفى بهتيم للجراحات المتخصصة التابعة للتأمين الصحي بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد أقسام الرعاية المركزة والتي تضم 17 سريرا رعاية مركزة تخدم مرضى جراحات القلب للأطفال، مركز السمعيات والتخاطب، والأقسام الداخلية للقلب المفتوح وجراحات العيون وزراعة القوقعة بإجمالي ٨٥ سرير.

وفي ذات السياق، تفقد "الهجان" أقسام الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بها، وقسم الأشعة والمعمل وبنك الدم للوقوف على مخزون الدم ومشتقاته، إلى جانب تفقد تطوير قسم المغسلة ضمن أعمال رفع كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة للمرضى لتحقيق أعلى معايير النظافة والأمان، بالإضافة إلى تفقده مكتب دخول المرضى، واستمع المحافظ لآراء المرضى للأطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

وفي ختام جولته أكد محافظ القليوبية، على إهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، حيث يجري تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حرصًا من الدولة المصرية على تحقيق الصالح العام للمواطنين، مؤكداَ على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.