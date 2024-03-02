السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تحصد كأس بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

بطولة الدورة العربية
بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم للمرة الثانية على التوالى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية للجامعات العربية، والتي نظمتها جامعة جنوب الوادي.


وفاز فريق جامعة بنها بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق جامعة حلوان بعدد 5 أهداف مقابل 3 أهداف بينما حصل الطالب علي عبد الله من جامعة بنها على كاس أفضل حارس مرمى، والطالب إسلام فتحي من جامعة بنها على كأس هداف البطولة.


وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.


ومن جهته؛ قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات.


وأشار الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

كرة القدم جامعة بنها منتخب الجامعة الميدالية الذهبية ناصر الجيزاوى

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